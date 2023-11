Manca l’acqua in varie aree di Catania, ecco cosa succede e la nota della Sidra

Disservizi nel capoluogo etneo: a causa di un imprevisto, è stata temporaneamente sospesa l'erogazione delle utenze in varie zone della città.

La Sidra di Catania annuncia che, a causa di una perdita improvvisa, è stata sospesa temporaneamente l’erogazione delle utenze in varie aree della città: da qualche ora, quindi, manca l’acqua in diversi quartieri.

Ecco tutte le informazioni e la nota della società partecipata del Comune di Catania che gestisce la fornitura di acqua per le utenze domestiche e non in gran parte del capoluogo etneo.

Perdita improvvisa, manca l’acqua a Catania

Nella nota sulla sospensione temporanea del servizio acqua si legge: “Si comunica che per consentire la riparazione di una perdita improvvisa, è stata sospesa l’erogazione alle utenze ricadenti presso le seguenti aree:

Quartieri Librino, Villaggio Sant’Agata, Zia Lisa, Villaggio Zia Lisa II, Pigno, Gelso Bianco, Via della Concordia, Via Acquicella Porto, Viale Kennedy, Santa Maria Goretti, San Giuseppe La Rena ed aree limitrofe.

Sono comprese dal disservizio anche le grandi utenze, nello specifico: Carcere Bicocca, Aeroporto Fontanarossa, 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri, Guardia Costiera, Base Elicotteri Maristaeli e utenze ricadenti nell’Area ZIC”.

Ripristino del servizio

Il ripristino del servizio, secondo quanto emerso dalla nota Sidra, è previsto in giornata. “Nelle prossime ora daremo aggiornamenti in merito”, scrive la società alla fine della nota di comunicazione del disservizio.

Immagine di repertorio da Pixabay