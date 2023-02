Manchester United, il Qatar vuole i Red Devils: pronta l’offerta miliardaria

Il progetto dello sceicco prevede investimenti per potenziare la squadra, interventi sul centro di allenamento e sullo stadio

Il Qatar vuole il Manchester United. Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente di una delle più grandi banche del paese, ha formalizzato l’interesse per il club di Old Trafford e l’intenzione di presentare un’offerta per rilevare la società, valutata circa 4 miliardi di euro. Lo United è nel mirino anche di Sir Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco d’Inghilterra. Il Manchester United è di proprietà della famiglia statunitense Glazer, che ha assunto il controllo dei Red Devils nel 2005.

Quattro potenziali acquirenti

Il consorzio qatariota ha annunciato che l’offerta verrà presentata attraverso la Fondazione Nine Two. Il progetto dello sceicco prevede investimenti per potenziare la squadra, interventi sul centro di allenamento e sullo stadio. Al Thani potrebbe trovarsi a competere con altri 4 potenziali acquirenti. Oltre a Sir Radcliffe, potrebbe scendere in campo anche un consorzio saudita. Secondo la Bbc, due offerte potrebbero arrivare dagli Stati Uniti.