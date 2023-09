Marianopoli, corsi per la formazione di agenti di Polizia locale

Anche il Comune di Marianopoli ha pubblicato l’apposito avviso, in scadenza domani. L’obiettivo finale è formare delle graduatorie di soggetti che saranno poi messi a disposizione

MARIANOPOLI (CL) – C’è ancora tempo fino a domani, come stabilito dall’avviso di proroga pubblicato dal Comune, per l’iscrizione al corso base di 1° livello, con selezione finale di merito per la formulazione di una graduatoria di validità triennale, per agenti di Polizia locale.

Il corso intende rispondere a un’esigenza delle Amministrazioni comunali che necessitano di personale preparato per assunzioni a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro in particolari periodi dell’anno, nei quali si intensifica il bisogno di disporre di figure di agente di Polizia locale. Il corso, inoltre, è finalizzato a preparare personale che aspiri a essere assunto a tempo determinato e/o stagionale o per ottenere una formazione di base.

I requisiti per sostenere la prova selettiva

Per potere effettuare l’iscrizione al corso e sostenere la prova selettiva finale è necessario possedere i seguenti requisiti: diploma di maturità conseguito a seguito di corsi di durata quinquennale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli categoria B o superiori; cittadinanza italiana o europea; maggiore età. Sono inoltre richiesti i requisiti previsti dalla Legge 65/86 articolo 5 comma 2, per ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza, ossia: godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati; aver assolto gli obblighi di leva militare e non avere prestato servizio civile (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). Ai sensi dell’artcolo 15, comma 7, della Legge 230/1998, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è infatti vietato partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l’uso delle armi, a meno che non abbiano rinunciato allo status di “obiettore di coscienza” ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo; nessuna condanna penale definitiva o provvedimento definitivo del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica amministrazione; idoneità fisica e psichica al servizio come previsto nei rispettivi regolamenti comunali; di essere a conoscenza che la selezione pubblica darà luogo alla formazione di una graduatoria per assunzioni con contratti a termine presso gli Enti locali convenzionati con l’International online University che terrà il corso.

È inoltre necessario avere effettuato il pagamento per l’iscrizione di 1.464 euro o della prima rata. Non possono accedere ai posti coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da impiego statale.

Con la selezione finale saranno formate delle graduatorie dei candidati idonei che saranno messe a disposizione delle Amministrazioni locali convenzionate, per assunzioni con contratti a tempo determinato, in full-time o in part-time. Nella domanda di ammissione al corso, è necessario allegare: documento di riconoscimento, curriculum vitae, Codice fiscale e la copia del bonifico effettuato. Ulteriori informazioni su modalità e tempistiche per la consegna possono essere recuperate dal sito web del Comune.

Il corso si terrà in modalità a distanza dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 fino al completamento delle 90 ore di lezione. Per tutti gli iscritti verrà effettuata la selezione finale nel gennaio 2024. I candidati che non partecipano al corso potranno chiedere di partecipare alla selezione finale compilando apposita richiesta redatta sul modulo allegato alla presente, firmata in originale e di proprio pugno senza ulteriori formalità.

La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione uguale o superiore a 21/30. L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione al momento in cui sono dichiarate aperte le prove, qualora l’assenza non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti, previa giustificazione documentata, il candidato potrà essere ammesso alle prove d’esame alla prima successiva sessione utile. Si precisa però che in nessun caso la partecipazione al corso darà diritto all’inserimento obbligatorio nella graduatoria e all’assunzione.

Le assunzioni saranno effettuate secondo le necessità delle Amministrazioni, in base alla graduatoria scaturita dalla selezione finale e previo ulteriore colloquio e verifica del possesso dei requisiti generali previsti da ciascun regolamento degli Uffici e Servizi interno all’Ente locale.