Marianopoli promuove una comunità più coesa

MARIANOPOLI (CL) – Il compito di ogni buona Amministrazione comunale è sicuramente quello di gestire la Cosa pubblica e di fornire ai propri cittadini dei servizi, compattando la comunità e creando coesione. Proprio per questo motivo è spesso importantissimo per gli Enti locali, soprattutto quelli più piccoli, creare delle iniziative o degli spazi dove i propri cittadini possano confrontarsi e passare del tempo assieme.

È il caso del comune di Marianopoli, dove l’Amministrazione presieduta dal sindaco Salvatore Noto ha presentato alla comunità due importanti progetti volti all’arricchimento culturale e alla coesione dei cittadini.

Il primo, creato e sviluppato dall’Amministrazione è stato il corso di formazione “Il nostro patrimonio culturale, risorsa per lo sviluppo del territorio”, interamente coordinato dall’associazione Palmina Diminuco. Professore d’eccezione è stato l’architetto Carmelo Montagna, che ha saputo con sapienza coinvolgere un nutrito gruppo di allievi.

Il corso, dopo un’introduzione generale al tema con esempi di riferimento e metodologie di interpretazione, è passato a una carrellata di informazioni su cosa c’è attorno alla comunità di Marianopoli, e si è concluso con una sintesi sulla narrazione dei reperti museali con visita guidata al Museo archeologico locale.

Il prodotto finale del corso, pensato in origine per i ragazzi del servizio civico e Pro loco, sarà l’elaborazione di una brochure a uso turistico. Inoltre, è stato di fatto un buon “laboratorio” tematico di discussione e di elaborazione di idee per il futuro della comunità.

Un altro importante passo per l’Amministrazione Noto è sicuramente la creazione di un Centro di aggregazione giovanile. Dopo una riunione tra l’Amministrazione e i ragazzi del territorio, si è deciso di creare un luogo di incontro e confronto dove i giovani della comunità potranno passare il tempo libero e realizzare una serie di attività che coinvolgeranno tutta Marianopoli.

“Abbiamo vissuto con profonda emozione – ha detto il sindaco – questa esperienza, dove, tra le tante idee emerse, abbiamo avuto la possibilità vera di incrociare gli sguardi pieni di voglia di fare dei nostri cari giovani e di tutti i partecipanti al corso sulla storia della nostra comunità. Vorrei, a nome dell’Amministrazione comunale, ringraziare tutti i partecipanti uno a uno. Siete stati meravigliosi. Grazie anche alla preziosa collaborazione della Pro loco, ai giovani del Servizio civile e anche all’architetto Carmelo Montagna, senza i quali non avremmo potuto ottenere un così importante risultato”.