Maricò Hopps ridisegna le prospettive dell’Mpa trapanese

Il congresso del Movimento per l’Autonomia l’ha incoronata coordinatrice provinciale. Numerosi i punti da cui ripartire: dall’intesa politica con la Lega ai prossimi appuntamenti elettorali sul territorio

TRAPANI – Con la Lega ci si può alleare, del resto non è neanche una novità. E con la Lega si può discutere di autonomia differenziata senza alzare polveroni ideologici. Assieme alla Lega si può dare una mano al centrodestra per essere unito e vincente. Gli autonomisti trapanesi hanno la loro coordinatrice provinciale. Maricò Hopps era già stata chiamata a guidare l’Mpa trapanese, ora c’è il sigillo del congresso. E c’è una linea politica e strategica che va sostenuta nei territori. Perché è lì che si fa la differenza.

Come spiegherete agli elettori siciliani e trapanesi il patto con la Lega?

“La federazione tra partiti politici non è certo una novità. Quella tra il Movimento per l’Autonomia e la Lega ancora meno dato che nasce già nel 2006 consentendoci, fin da allora, di far inserire nel programma di governo nazionale dei punti programmatici per il Sud e di eleggere deputazione di nostro riferimento. La rinnovata federazione si basa. ancora una volta, su punti programmatici tra il nostro partito, regionalista e autonomista, e quello di Matteo Salvini, che da sempre guarda al federalismo, con un ulteriore stimolo comune, nostro caposaldo, che è quello del Ponte sullo Stretto. Un’alleanza che trova fondamento nella volontà dell’Mpa di voler rappresentare appieno le istanze della Sicilia agli organi del Governo nazionale e che già per questo non avrà necessità di essere spiegata ma troverà automaticamente consenso nella battaglia che porteremo avanti per la realizzazione, non più derogabile, di quelle infrastrutture fondamentali ai collegamenti della nostra Isola. La nostra classe dirigente, tutta, sarà l’amplificatore del messaggio e della volontà che il nostro Movimento ha di fornire risposte concrete alla Sicilia”.

L’Mpa è favorevole all’autonomia differenziata proposta dalla Lega?

“L’autonomia e la difesa dei territori sono principi comuni dei due partiti politici e l’inserimento da parte del Governo Meloni di quel disegno che guarda all’autonomia differenziata non poteva non vederci protagonisti. È di metà novembre l’ulteriore incontro tra il nostro presidente Raffaele Lombardo e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli nella fase conclusiva del percorso in Commissione Affari Costituzionali del disegno di legge di attuazione dell’autonomia. La riforma non interferirà con l’autonomia siciliana e sbaglia chi sostiene che potrebbe spaccare il Paese. Il progetto, ambizioso che attribuirà le dovute responsabilità a tutte le regioni d’Italia. Un’opportunità per la nostra Isola ancor di più sostenuta da un progetto di legge che guarda alle isole minori”.

In provincia c’è da ricostruire il centrodestra. Ma come?

“Ritengo personalmente in buono stato di salute il centrodestra della provincia di Trapani. La riconfermata classe dirigente di Mpa, Fratelli D’Italia e Democrazia cristiana, la presenza dei rappresentanti di Forza Italia e la nuova nomina del commissario provinciale della Lega, con noi federata, raccolgono quell’ambiente umano che ha già dimostrato di avere tutta la volontà di mantenere l’unità in prospettiva non soltanto delle prossime sfide elettorali, e guardo alle possibili elezioni provinciali, ma anche per dimostrare la capacità amministrativa delle proprie donne e dei propri uomini. Sono convinta che ci sia grande voglia di poter essere ugualmente rappresentativi del Governo regionale e nazionale e che anche a livello territoriale si potrà raggiungere la migliore sintesi in grado di superare quelli che troppo spesso sono stati sterili personalismi. Alcamo, Erice e per ultima Trapani, devono essere monito per il centrodestra della provincia, che perde per una manciata di consensi legata all’assenza di qualcuno o a causa delle scelte, politicamente opposte, dei singoli. Questo sarà il punto di partenza per la discussione che verrà portata al tavolo di centrodestra provinciale che il Mpa ha già richiesto”.

L’anno prossimo si vota anche nella sua città, Mazara del Vallo. Porte chiuse al sindaco Quinci? O possono esserci sorprese?

“La appena conclusa fase congressuale ha chiarito con nomi e cognomi quelli che sono gli interlocutori, anche sui territori, dei partiti e, come in altre occasioni, Mpa Trapani si farà ancora una volta promotore della necessità di ambiziosi progetti amministrativi che però devono avere un indirizzo politico ed una chiara riconducibilità al centrodestra. L’unità dei cinque partiti del Governo regionale è per noi una priorità ed è in un prossimo e immediato tavolo provinciale, alla presenza dei referenti locali, che apriremo la discussione relativa alle amministrative mazaresi. Nel mese di agosto abbiamo applaudito alla governance della città di Mazara che in una nuova fase dell’amministrazione Quinci ha dimostrato una certa vivacità. Porteremo anche questo argomento all’attenzione degli alleati con un ulteriore stimolo di riflessione relativo al passato e rappresentato dalla città di Marsala: una fortissima connotazione e presenza partitica con importanti liste a sostegno dell’attuale sindaco, civico, che ha poi deciso di lasciar fuori dalla sua amministrazione la politica, con quelli che sono, agli occhi di tutti, i risultati. Il nostro Movimento sta dimostrando di avere tra le proprie fila e nella propria classe dirigente le competenze e gli strumenti per ben amministrare. È per noi una certezza su cui costruire”.