A Marina di Modica una “Terrazza sul mare”

Piazza Mediterraneo, nella zona marinara della Contea, cambierà look grazie a un investimento con fondi Pnrr di 700 mila €. L’assessore Drago: “Sarà una nuova ambiziosa fase di sviluppo della frazione turistica”

MODICA – La centralissima Piazza Mediterraneo a Marina di Modica si prepara a un nuovo look già entro l’estate 2024. Sabato 2 dicembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Modica, sono stati presentati i lavori e si è proceduto alla consegna ufficiale dei lavori alla ditta appaltatrice. Il progetto complessivo prevede un importo di 700.000 euro ed è interamente finanziato con i fondi Pnrr.

Si tratta di attività inerenti la rigenerazione urbana della frazione rivierasca con lo scopo di creare un ambiente totalmente nuovo, che sia al tempo stesso uno spazio aggregativo e di socializzazione ma con un attenzione al verde pubblico. Il progetto mira a creare all’interno dello spazio urbano delle aree differenziate, offrendo diverse possibili esperienze di fruizione ai visitatori.

La piazza diventerà una ‘Terrazza sul mare’

Al Qds Antonio Drago, assessore ai lavori pubblici, sottolinea che “L’obiettivo ambizioso di questa amministrazione è di trasformare Marina di Modica non solo in una località balneare, ma in una destinazione turistica completa e sostenibile. La piazza annunciata rappresenterà il cuore pulsante di questa trasformazione, incarnando non solo un miglioramento estetico, ma anche una visione di inclusività e accoglienza. La piazza sarà una ‘Terrazza sul mare’ e si prepara a vivere una nuova fase di sviluppo della frazione”. Il finanziamento ottenuto è frutto di un lavoro sinergico iniziato dalla precedente amministrazione Abbate e portata al termine dalla squadra Monisteri. In merito ai lavori da realizzare, l’architetto progettista Rossana La Rosa chiarisce che “con la realizzazione di questo intervento di riqualificazione la piazza del Mediterraneo diventerà luogo di identità sociale per la cittadina turistica di Marina di Modica nonché spazio di aggregazione dalle diverse funzioni e attività nei vari periodi dell’anno tutte legate dallo stretto rapporto tra la città e il mare”.

Cosa prevedono i lavori

I lavori prevedono la realizzazione di un ampio giardino alberato rialzato, quasi a rendere la piazza un pezzo imponente rispetto agli assi viari che la circondano. Il rialzo permetterà al fruitore di sostare davanti al mare godendo di un punto di vista privilegiato.

All’interno della piazza è stato creato un ampio spazio per consentire di ospitare eventi stagionali, quali concerti e manifestazioni di ogni genere. Il lato sud, che si affaccia completamente sul mare, vedrà l’installazione alternate di alberature e panchine. L’elemento caratteristico della piazza sarà la simulazione delle onde, infatti la gradonata finale svilupperà un movimento sfruttando proprio la pendenza naturale di cui gode la piazza, creando così anche il proseguo naturale del lungomare Buonarroti. Il movimento ondulatorio, generato dalla gradinata, sarà riportato in maniera bidimensionale sulla pavimentazione della piazza. La piazza fino ad oggi è stata anche utilizzata come parcheggio, per questo l’Ente Comunale sta già lavorando per la realizzazione di importanti miglioramenti infrastrutturali al fine di supportare la trasformazione del centro della frazione marinara e non rendere vani i lavori finanziati dal Pnrr. L’intenzione principale è quella di incrementare i numeri di stalli per la sosta delle auto, garantendo una maggiore accessibilità ai visitatori. Infatti, l’avvio dei lavori per il restyling di Piazza Mediterraneo ha permesso di cominciare un processo sul nuovo parcheggio della frazione. È stata già individuata l’area vicino all’attuale chiesa di Marina. L’amministrazione sta lavorando, in collaborazione sinergica con la Regione Sicilia, per poter creare un imponente area parcheggio: circa 5000mq.

“Allo stesso tempo – sottolinea l’assessore Drago – ci impegneremo a promuovere e implementare sistemi di mobilità alternativa, incoraggiando l’uso di mezzi sostenibili come biciclette elettriche e trasporti pubblici. Inoltre, miriamo a contrastare la stagionalità turistica attraverso politiche innovative e dinamiche. Lavoreremo per offrire esperienze turistiche attrattive durante tutto l’anno, implementando eventi culturali, gastronomici e sportivi che coinvolgano la comunità locale e attirino visitatori in ogni stagione”.

Grazie alla rigenerazione della piazza, l’Amministrazione vuole generare un flusso turistico maggiore e costante, così da avere impatti economici uniformi sul territorio, con attività sostenibili e a lungo termine. I lavori della piazza sono dunque solamente la punta dell’iceberg, di un vasto impegno messo in campo dalla giunta Monisteri. Lo scopo è quello di rendere Marina di Modica, non solo un luogo bello ma anche funzionale e in grado di soddisfare le esigenze dei residenti e dei turisti.