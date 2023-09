“Tu non sei sola”, il VIDEO spot di Marisa Leo contro la violenza sulle donne

Un destino tragico quello di Marisa Leo, che nel 2019 era stata protagonista di uno spot proprio contro la violenza di genere e oggi è su tutti i giornali in quanto vittima dell'ennesimo femminicidio.

Marisa Leo è l’ennesima vittima di femminicidio in Sicilia e, ironia della sorte, quando era incinta – nel 2019 – era apparsa in uno spot proprio contro la violenza sulle donne.

Il video – condiviso dall’associazione “Le Donne del Vino Sicilia” contro la violenza di genere – adesso fa il giro del web. Marisa lavorava come responsabile marketing e comunicazione della cantina sociale Colomba Bianca a Mazara del Vallo, ma era anche donna, madre, testimonial contro la violenza. Nel 2019, purtroppo, non sapeva che sarebbe stata proprio lei a morire per mano dell’uomo che diceva di amarla, l’ex compagno Angelo Reina, già denunciato per stalking in passato.

Marisa Leo e il video contro la violenza sulle donne

La didascalia che accompagna lo spot, risalente al 2019, dice: “Per il progetto #tunonseisola la nostra Marisa Leo lancia il suo messaggio di ottimismo e speranza alle donne e chiude, in bellezza, la nostra carrellata di video contro la violenza sulle donne”.

E ancora:

“È un miracolo.

Una forza così piccola, ma così dirompente e una vita che cresce al ritmo di due cuori che battono insieme.

Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai.

Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli, e sei perfetta così come sei.

Donna, mamma, TU non sei sola“.

Parole che oggi fanno venire i brividi, considerando la tragica sorta della professionista 39enne e della sua piccola di appena 4 anni, rimasta orfana per mano del padre. Le stesse donne che avevano condiviso il video di Marisa Leo sono sconvolte dall’accaduto e commentano con poche ma significative parole una delle tante foto della 39enne che circolano sui social: “Luce per sempre“.

Il dolore della comunità

Ancora una volta il femminicidio si rivela come il “cancro” più terrificante della nostra società. L’ultimo caso in Sicilia ha sottratto alla comunità una donna, un’amica, una mamma, una grande e stimata professionista.

A Salemi la comunità è sotto shock. Lo confermano le parole del sindaco Domenico Venuti, che commenta: “La nostra comunità è sconvolta da quanto accaduto. Non ci sono parole per descrivere il dolore per una tragedia assurda e inaccettabile. Esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la città di Salemi. Ci stringiamo ai familiari nel ricordo di una ragazza solare che amava la vita. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino a Salemi: è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il femminicidio. Ciao Marisa”.

Fonte immagine e video: Le Donne del Vino Sicilia