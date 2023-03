Marsala, due chili e mezzo di cocaina pura custoditi in casa: arrestato 30enne

Insospettiti dall'atteggiamento del pusher, le autorità hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione rinvenendo della cocaina

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno arrestato un giovane che deteneva nella sua abitazione circa due chilogrammi e mezzo di cocaina allo stato puro.

Si tratta di un trentenne di Marsala, che aveva nascosto la droga, frazionata in più parti, nei locali del suo appartamento. Il suo strano atteggiamento, che aveva mostrato durante la perquisizione, aveva insospettito gli agenti, che hanno proseguito facendo un’ispezione dettagliata della casa del giovane.

Hanno così avuto modo di portare alla luce la droga che il giovane teneva nascosta in un ripostiglio.

Il 30enne si trova adesso in carcere

Il 30enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La disposizione, richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, poi convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari, ha previsto la custodia cautelare in carcere.