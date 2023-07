Marsala, tentano furto in un’abitazione: sorpresi con mani nel sacco

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per due marsalesi, la refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato, per il reato di tentato furto in abitazione, due pregiudicati marsalesi di 47 e 50 anni.

Gli strani movimenti davanti l’abitazione

Durante un servizio perlustrativo, in pieno giorno, i Carabinieri hanno notato degli strani movimenti davanti l’abitazione in questione. Nello specifico un uomo alla vista della gazzella dell’Arma assumeva un atteggiamento sospetto girandosi al passaggio della pattuglia e in maniera guardinga si defilava. I carabinieri decidevano così di approfondire il controllo sorprendendo i due malviventi presumibilmente nell’atto di svaligiare l’appartamento. I due marsalesi, dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso, si erano introdotti all’interno impossessandosi di un televisore, un notebook, bigiotteria varia ed ulteriore materiale informatico, già pronti per essere caricati a bordo del loro mezzo.

Il provvedimento

Arrestati a seguito dell’udienza di convalida sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria.