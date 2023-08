Marsala, è guerra ai parcheggiatori abusivi

Prosegue l’attività di controllo delle pattuglie della Polizia municipale finalizzata a contrastare un fenomeno che solo negli ultimi due anni ha prodotto all’incirca cinquanta denunce

MARSALA (TP) – Proseguono a Marsala i controlli volti a contrastare l’attività dei parcheggiatori abusivi. Il Comando della Polizia Municipale comunica che una pattuglia è stata protagonista di un inseguimento sul litorale sud, zona lidi.

Qui, un giovane, alla vista degli agenti presenti al parcheggio del Signorino ha prima mostrato segni di nervosismo e, subito dopo, ha cominciato a scorrazzare con una grossa moto lungo il viale che conduce al lido.

Non fermandosi all’alt degli agenti, in quanto privo di casco, ha tentato di dileguarsi lungo le stradine della zona, provando a nascondere la moto e proseguire a piedi. Raggiunto dalla pattuglia, è risultato privo di documenti personali e della moto (tra l’altro non di proprietà). Dopo l’identificazione, sono state elevate le relative sanzioni e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

Da rilevare che nell’ultimo biennio, sono state una cinquantina le notizie di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria con riguardo ai parcheggiatori abusivi. I suddetti reati, penalmente rilevanti, comprendono sia la reiterazione dell’attività abusiva che la violazione del Daspo urbano – ossia il divieto di accedere a un determinato luogo per motivi di ordine pubblico – precedentemente inflitto dalla Questura.

Le segnalazioni della Polizia Municipale hanno pure riguardato minacce e tentativi di estorsione, subiti dai cittadini che hanno poi denunciato i fatti al Comando di via E. Del Giudice.