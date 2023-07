Marsala, pescatore sorpreso con crack e cocaina: arrestato

Il 54enne è stati arrestato e la droga è stata posta sotto sequestro

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pescatore pregiudicato di 54 anni.

La pequisizione domiciliare

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e sorpreso in possesso di circa 10 grammi di cocaina suddivisa in undici dosi e 11 grammi di crack suddiviso in trenta dosi. Escluso l’uso personale considerato il quantitativo e la suddivisione in dosi dello stupefacente il 54enne veniva arrestato e la droga posta sotto sequestro. A seguito della convalida dell’arresto veniva disposta per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana.