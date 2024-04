Marsala, via al Polo formativo malattie infettive

Grazie alla collaborazione tra Asp di Trapani, Università di Palermo e Comune di Marsala, arrivano gli specializzandi nel campus biomedico dell’ospedale Borsellino

MARSALA – “La collaborazione tra l’Università di Palermo, l’Asp di Trapani e la città di Marsala inizia a dare i primi frutti auspicati e ricercati dalla mia amministrazione da tempo” così il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha scritto negli scorsi giorni sul suo profilo Facebook relativamente all’inaugurazione del Polo formativo dell’Asp di Trapani che vede finalmente l’Unità operativa complessa Malattie Infettive e Tropicali dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala entrare ufficialmente nella Rete formativa della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Palermo, diretta dal professore Antonio Cascio.

“È stata per me l’occasione per ribadire la necessità – dichiara il sindaco Grillo – come più volte condiviso anche con il magnifico rettore dell’Università di Palermo Midiri, di far diventare il campus Biomedico presente all’interno dell’Ospedale Paolo Borsellino, un centro didattico e formativo per le professioni ospedaliere”.

Nella nota, il sindaco ha anche annunciato che oggi il magnifico rettore Midiri sarà nuovamente a Marsala per definire i programmi già deliberati per il corso di laurea in enologia e viticoltura e discutere su ulteriori prospettive future dell’Università di Palermo a Marsala.

Ancora il primo cittadino su Facebook: “Ringrazio il direttore dell’Uoc Malattie Infettive Pietro Colletti, il commissario straordinario Ferdinando Croce, il direttore sanitario di Presidio, Francesca Intorcia, il presidente dell’Ordine dei Medici d Trapani, Vito Barraco per aver condiviso questo importante momento di oggi.

Gli specializzandi della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Palermo potranno, quindi, svolgere la loro attività all’Unità operativa complessa Malattie Infettive dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, che è, da adesso, entrata ufficialmente nella Rete formativa universitaria.

L’intesa è stata formalizzata con la scopertura di una targa in reparto, cerimonia alla quale hanno partecipano il commissario straordinario dell’Asp Trapani Ferdinando Croce e il direttore della scuola, il professore Antonio Cascio, firmatari della convenzione.

Presenti tra gli altri anche il direttore sanitario del presidio ospedaliero, Francesca Intorcia, il direttore dell’Uoc Pietro Colletti, il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, Vito Barraco e il sindaco di Marsala Massimo Grillo.

Il commissario straordinario dell’Asp Trapani Ferdinando Croce ha commentato l’inaugurazione: “Un’offerta formativa nel polo universitario trapanese anche nel settore sanitario, é la strada giusta per trattenere i giovani professionisti nel nostro territorio”