Marsala, a bordo di uno scooter si scontra con Fiat uno: muore ragazza 20enne

Fatale lo scontro tra i due mezzi ad un incrocio

Un’altra, giovanissima vittima della strada. E’ una ragazza, sui venti anni, la scooterista che, a bordo del mezzo con un altro ragazzo, rimasto ferito, ha perso la vita dopo essersi scontrata con una Fiat Uno in uno degli incroci delle strade che, in zona Ventrischi, portano da Via Mazara verso l’interno del Comune lilibetano. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e 30 di oggi, 7 Aprile 2023. Non si hanno per il momento altre informazioni, dato che i soccorsi sono giunti sul posto da pochi minuti, insieme alle forze dell’ordine.