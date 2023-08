Marsala, social housing per riqualificare la Salinella

Varato un progetto da 8 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr. Sarà demolita l’ex scuola elementare Lombardo Radice per costruire 14 villette a schiera, circondate da un parco urbano

MARSALA (TP) – Una rigenerazione urbana della Salinella e la realizzazione anche di un social housing. è il faraonico progetto varato dall’amministrazione comunale di Marsala che ha appena approvato in giunta il piano del valore di ben 8 milioni di euro. Per l’esattezza ad essere stato approvato è il progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione e l’arredamento a verde del parco della Salinella e delle aree limitrofe a Sappusi. I fondi sono quelli del Pnrr e si prevede davvero di ridare slancio alla zona, spesso risucchiata nel vortice del degrado.

L’intervento di social housing avverrà tramite il recupero dell’ex scuola elementare “Lombardo Radice” e con esso sarà anche possibile recuperare i moli della zona per creare collegamenti con lo Stagnone. “Restituiamo alla città un luogo tradizionalmente trascurato e diventato negli anni luogo di degrado facendolo diventare quello per cui è vocato: porta di accesso alla città e collegamento tra centro urbano e le isole dello Stagnone” precisa il sindaco Massimo Grillo.

“Grazie al finanziamento ottenuto dalla mia amministrazione e al progetto approvato in giunta la Salinella diventerà il più grande parco urbano della città in cui le famiglie potranno trascorrere le domeniche di sole e portare i propri cani a sgambare – aggiunge il primo cittadino – gli anziani potranno passeggiare in mezzo alla natura e gli sportivi avere un luogo all’aperto dove fare le proprie attività ginniche. Lo pensiamo anche come un luogo con servizi per i turisti e adatto ad accogliere eventi musicali, teatrali o dedicati all’enogastronomia”.

Il parco della Salinella è un sito dalle forti connotazioni storiche e naturalistiche, compreso fra il rione Sappusi e Punta d’Alga.

È ubicato nella zona nord di Marsala prossima all’agglomerato urbano. Un’area di oltre 10 ettari che si domina da una collinetta situata al centro del Parco che costituisce, dal punto di vista paesaggistico e panoramico, uno dei più suggestivi tratti costieri mediterranei. Nel tratto di mare antistante si trovano i resti dell’antico porto risalente ad epoca romana e quel che rimane dello sbarramento spagnolo, costruito per arginare gli assalti dei pirati saraceni.

Ci sarà una riqualificazione dell’impiantistica e infrastrutturale dell’area di Sappusi. Nello specifico il rifacimento di marciapiedi degradati e nuova illuminazione pubblica più efficiente, adeguamento della fognatura pubblica posta tra la chiesa di Sappusi e la rotonda stradale. Altri interventi saranno mirati al ripristino della naturalità tipica del luogo, sia dal punto di vista floro-faunistico che della qualità del suolo, anche attraverso opere di bonifica qualora necessari.

Tra questi l’organizzazione di percorsi e attrezzature che assicurino la piena fruibilità dell’area integrandola con eventuali attività di fruizione del mare.

Poi ci sarà una rifunzionalizzazione dell’ex scuola elementare ed è prevista la demolizione del vecchio fabbricato in contrada Sappusi su un lotto di area pari a 2.700 metri quadrati. Il recupero della volumetria esistente permetterebbe la realizzazione di due corpi di fabbrica per un totale di 14 unità abitative del tipo “villette a schiera”.

La demolizione dell’edificio e la relativa costruzione di nuovi alloggi consentirà di incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali ed il miglioramento della funzionalità complessiva della zona.