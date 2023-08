Tragedia sfiorata a Marzamemi, materassino si ribalta: in 10 salvi grazie a un giovane

Giovane eroe in vacanza salva un gruppo di dieci persone - con due bambini - che rischiavano di annegare.

Dieci persone cadute da un materassino gonfiabile nel mare di Marzamemi (frazione tra Noto e Pachino, in provincia di Siracusa) salve grazie all’intervento di un giovane eroe in vacanza.

Si tratta di Salvatore Lo Monaco, 21enne di San Cataldo (CL), che ha letteralmente evitato che si consumasse una tragedia in un momento di festa e spensieratezza.

Dieci persone cadute da materassino a Marzamemi, il soccorso

Pare che i 10 bagnanti si trovassero su un materassino nelle acque antistanti la spiaggia di Morghella. Durante una breve escursione in barca, i malcapitati sarebbero finiti in acqua dopo il ribaltamento improvviso del materasso gonfiabile. Notato il gruppo (comprendente anche due bambini) in difficoltà, il 21enne non avrebbe esitato ad allertare lo skipper della sua barca e a soccorrere immediatamente le dieci persone.

Il giovane si sarebbe tuffato per salvare prima i bambini e poi gli adulti. I bagnanti recuperati sono stati trasferiti prima al porto di Marzamemi e poi all’ospedale di Avola per gli accertamenti del caso.

