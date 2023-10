Maxi multa di 200milioni di euro dell’Antitrust a quattro colossi della telefonia

L'Antitrust ha multato per 200 milioni di euro quattro colossi della telefonia, lo ha confermato il Codacons con una nota

“La multa da 200 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a 4 compagnie telefoniche è una vittoria dei consumatori italiani e del Codacons, associazione che, come noto, aveva avviato una battaglia legale contro la pratica illegale della fatturazione a 28 giorni, sfociata in una serie di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato”. Così una nota Codacons commenta la decisione dell’Autorità.

Le rimodulazioni tariffarie

“Con la nuova sanzione l’Antitrust ha confermato in pieno le nostre tesi riconoscendo una intesa restrittiva della concorrenza che ha danneggiato in modo evidente gli utenti – spiega il Codacons – Si tratta in realtà di una rideterminazione delle multe per i 4 operatori già comminate dall’Autorità il 28 gennaio 2020, confermate nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato che però aveva chiesto all’Antitrust di riquantificare l’importo delle sanzioni tenendo conto della durata effettiva dell’intesa anti-concorrenza“.

“Una sanzione che, ancora una volta, riconosce l’illegittimità delle fatturazioni a 28 giorni e delle rimodulazioni tariffarie messe in atto dalle 4 società telefoniche realizzando un danno economico per gli utenti della telefonia “, conclude la nota.

Foto di Noah Erickson – Pexels