Maxi rissa in discoteca nel Palermitano, qualcuno tira fuori la pistola e spara: indagini in corso

Paura all'interno di una discoteca a Carini per una maxi rissa scoppiata per cause da comprendere. In corso le indagini da parte degli inquirenti.

Momenti concitati quelli vissuti in una nota discoteca di Carini, lungo la Strada Statale 113, in provincia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all’interno del locale sarebbe scoppiata improvvisamente una rissa tra i presenti, le cui cause sono ancora da comprendere.

La sparatoria

In mezzo alla baraonda, qualcuno avrebbe anche estratto una pistola, esplodendo dei colpi in aria. Fortunatamente, l’episodio non avrebbe causato feriti per colpa dell’arma da fuoco.

Tuttavia, ci sarebbero alcuni contusi a seguito della zuffa. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, i quali hanno provveduto a sottoporre la discoteca al sequestro e ad ascoltare alcuni testimoni presenti.