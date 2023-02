Maxi rissa tra giovani ad Agrigento: emessi 8 Daspo

La Questura di Agrigento ha emesso 8 Daspo nei confronti dei giovani protagonisti della maxi rissa dell'11 febbraio

La Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento ha effettuato un’operazione preventiva per contrastare la violenza che spesso si verifica nei luoghi pubblici frequentati dai giovani.

In seguito ad una rissa avvenuta l’11 febbraio 2023 in via Pirandello, la Questura ha notificato 8 provvedimenti Daspo, anche noti come “Fuori Contesto”, nei confronti dei giovani coinvolti, i quali sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Ecco cosa prevede il Daspo “Fuori Contesto”

Il Daspo “Fuori Contesto” estende i divieti previsti per le turbative in campo sportivo anche ad altre situazioni ritenute di elevata gravità.

Con questi provvedimenti, il Questore ha vietato ai giovani l’accesso agli stadi e agli impianti sportivi in cui si svolgono partite di calcio a qualsiasi livello, nonché ai luoghi interessati dal transito dei tifosi ospiti e delle squadre, per periodi variabili dai 3 ai 5 anni, in base ai loro eventuali precedenti penali.