Mazara del Vallo, aspettando Goletta Verde

Sabato 15 l’Energyforum provinciale di Trapani, iniziativa patrocinata dal Comune per fare il punto sulla decarbonizzazione del settore energetico

MAZARA DEL VALLO (TP) – Si svolgerà sabato 15 luglio presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, l’Energyforum provinciale di Trapani in vista dell’arrivo della Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che farà tappa in Sicilia dal 16 al 20 luglio.

Le tematiche sviluppate a bordo della Goletta sono biodiversità, aree marine protette ed eolico offshore, ed è proprio per fare un focus su quest’ultima che si è scelto di discuterne a Mazara del Vallo, con l’iniziativa patrocinata dal Comune e che si svolge nell’ambito di Sicilia Carbon Free, il progetto di Legambiente Sicilia dedicato alla decarbonizzazione del settore energetico.

La prima parte dal titolo “Aspettando Goletta Verde… per una transizione giusta e necessaria”, coordinata da Anita Astuto, Responsabile Energia e Clima di Legambiente Sicilia, vedrà gli interventi di Edoardo Antonio de Luca di Elettricità Futura, della prof. Eleonora Riva Sanseverino dell’Università di Palermo in qualità di Esperta del Ministero Università e Ricerca per il programma europeo “Horizon Europe” su Clima, Energia e Mobilità e di Salvatore Livreri Console, Direttore dell’Area Marina Protetta Isole Egadi.

Ad introdurre la tavola rotonda, moderata da Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia, un video che presenterà il progetto Med Wind di Renexia, il primo parco eolico offshore floating del Mediterraneo a largo delle Isole Egadi, come case history.

Parteciperanno il sindaco del Comune di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il Direttore Affari Istituzioni di Renexia Mauro Fabris, il presidente di Anev Simone Togni, l’Energy Manager della Regione Siciliana Roberto Sannasardo, Gabriella Messina della segreteria Cgil Sicilia, il Responsabile regionale Pesca Agci Sicilia Giovanni Basciano, il Presidente di Sicindustria Trapani Vito Pellegrino e la segretaria generale di Uil Sicilia Luisella Lionti.