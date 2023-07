Mazara del Vallo, bimba di 4 anni cade dal balcone: è grave

La piccola sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite riportate ad alcuni organi interni

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Ajello” di Mazara del Vallo una bambina di 4 anni che, nella terda serata di ieri, è caduta da un balcone di un’abitazione in via Castelvetrano.

Secondo le prime informazioni, la piccola è rimasta gravemente ferita e, all’arrivo dei sanitari del 118, le sue condizioni sono subito apparse gravi. E’ stata sottoposta a un intervento chirurgico alla milza, spappolata dopo l’impatto con il suolo. Oggi potrebbe essere trasferita all’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto della tragica caduta sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri che indagano sull’accaduto.