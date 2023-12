Mazara del Vallo: novità per i dipendenti comunali

Nei giorni scorsi la trasformazione in full time per il contratto di 23 lavoratori. L’obiettivo principale perseguito dall’Ente è quello di rendere sempre più efficienti i servizi resi alla collettività cittadina

MAZARA DEL VALLO (TP) – Il Comune ha annunciato il completamento della trasformazione in full time (36 ore settimanali) dei 23 dipendenti comunali che erano ancora contrattualizzati part time (25 ore settimanali). Si tratta di due istruttori amministrativo-contabile, 16 esecutori operatori specializzati e cinque operatori tecnici.

Nei giorni scorsi, nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, sono stati sottoscritti i relativi contratti di lavoro trasformati in full time a seguito dello scorrimento delle graduatorie, alla presenza del sindaco Salvatore Quinci, degli assessori Gioacchino Emmola e Vito Billardello, del dirigente del settore Personale Maria Stella Marino e del funzionario responsabile Maria Antonietta Provenzano.

“È l’ultima tranche – hanno fatto sapere dal Comune – di ex contratti e articolisti che dopo l’assunzione di ruolo attraverso le procedure di stabilizzazione conclusesi nel 2018 non avevano ancora ottenuto la trasformazione full time dei loro contratti. In precedenza era stati 81 i dipendenti part time ora a tempo pieno”.

Il sindaco Salvatore Quinci, nell’esprimere gli auguri al personale ha sottolineato “la soddisfazione dell’amministrazione di avere concluso la trasformazione in full time di tutti i contratti dei dipendenti comunali ancora part time, a conclusione delle procedure di evidenza pubblica rispondenti ai fabbisogni del personale dell’Ente”.

Sul fronte del personale si sono registrate novità anche nei giorni successivi con la stipula di tre contratti a tempo indeterminato. Si tratta di tre dei quattro istruttori socio educativi, assunti con procedura di stabilizzazione: due a tempo parziale (18 ore settimanali) e due a tempo pieno. Hanno firmato il contratto di lavoro per potenziare il Servizio Politiche sociali dove hanno già operato nell’ambito delle attività del Distretto socio-sanitario 53 e dei progetti Sia.

Provvedimenti, quelli comunicati dal Municipio di Mazara del Vallo, che puntano principalmente a migliorare i servizi nei confronti dei cittadini e secondariamente a dare maggiore stabilità alle famiglie dei dipendenti coinvolti.