Presunto ordigno bellico nel mare di Tonnarella: scattato il piano di allarme

Ordinanza di sicurezza emessa dalla Capitaneria di Porto del Circondario di Mazara del Vallo dopo quanto scoperto

Ordinanza di sicurezza emessa dalla Capitaneria di Porto del Circondario di Mazara del Vallo dopo la scoperta di un presunto ordigno bellico presente nella vicina Tonnarella, affollata località balneare del trapanese.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Presunto ordigno bellico a Tonnarella: la situazione

Una volta segnalata la presenza di un presunto ordigno bellico nella zona di Tonnarella, vicino Mazara del Vallo, sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza della zona balneare in provincia di Trapani. Inoltre, è stato disposto il divieto di balneazione sia per bagnanti che per fruitori del mare.

Presunto ordigno bellico a Tonnarella: i divieti imposti dalla Capitaneria di Porto

Secondo quanto emerso da Tonnarella, il presunto ordigno bellico si troverebbe a circa 50 metri dalla battigia. Per preservare qualsiasi tipologia di rischio, è stato quindi disposto dalla Capitaneria di Porto del Circondario di Mazara del Vallo il divieto di accesso all’intera area circostante il raggio di 50 metri dal punto indicato.

Come specificato dall’ordinanza di Mazara del Vallo, vietate sosta, balneazione, transito, ancoraggio, pesca e qualsiasi altra attività marittima fino a alla rimozione del presunto ordigno da parte degli artificieri, sul posto per ulteriori verifiche.