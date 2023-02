Mazara, nuovo stop al transito sul ponte sul fiume Arena

Viabilità a Mazara del Vallo, ancora disagi per i cittadini che lo scorso weekend sono stati costretti ad allungare il tragitto con un percorso alternativo al buio e poco sicuro (Ss 115 e Sp 66)

MAZARA DEL VALLO (TP) – La viabilità stradale di Mazara del Vallo ancora al centro di disagi e polemiche: il ponte sul fiume Arena, i cui lavori di ripristino e riapertura, da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani, stanno bloccando i residenti da più di un anno.

Abitanti del quartiere Boccarena e Quarara costretti durante i giorni feriali ad allungare il tragitto con un percorso alternativo (un tratto della Strada Statale 115 e della Strada Provinciale 66) poco sicuro per tornare a casa o per raggiungere il resto della Città. Aperture alternate a chiusure e così anche per il weekend dell’11 e 12 febbraio non è stata possibile l’apertura, ma andiamo per gradi per meglio comprendere.

Il 18 gennaio il sindaco Salvatore Quinci ha stilato dei punti in cui ha chiesto al Libero Consorzio comunale la presentazione di un cronoprogramma di fine lavori, l’apertura del ponte nei giorni di sabato e domenica durante i quali non si rileva alcuna attività lavorativa e l’uso deciso delle prerogative tipiche della stazione appaltante, al fine di pretendere il rispetto dei tempi contrattuali e l’impiego del massimo sforzo possibile all’impresa per un celere completamento dei lavori.

Il primo cittadino ha ottenuto un incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò e con il Commissario straordinario del Lcc di Trapani Raimondo Cerami, da questo confronto è nata una convenzione che ha permesso l’apertura del ponte nei fine settimana (dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 5.00 di lunedì mattina) al transito, alternato dai semafori, a corsia unica e ciò fino alla data di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura che – secondo quanto assicurato dal commissario straordinario del Libero Consorzio – dovrebbe avvenire entro il 24 maggio.

Ritorniamo a qualche giorno prima del weekend del 10 e 12 febbraio, per il quale il primo cittadino Quinci ha scritto che “a causa del mal tempo, fino a sabato mattina, saranno sospesi i lavori sul ponte sul fiume Arena. Pertanto stiamo già provvedendo all’apertura al traffico fino alle ore 6 dell’11 febbraio”, fino a qua nulla di strano, ma il ponte è stato nuovamente chiuso dalla mattina dell’11 febbraio ed anche per tutta la giornata di domenica 12 febbraio, con una sola motivazione fondante: il cantiere aperto. Infatti, il Libero Consorzio Comunale ha preferito lavorare anche nelle giornate festive pur di non arretrare i lavori, fermi da qualche giorno a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Abbiamo contattato così il Presidente del Comitato cittadino Boccarena, Antonio Burgio: “Viste le condizioni meteo non favorevoli alla continuazione dei lavori, abbiamo pensato bene di chiedere l’apertura del ponte, ma non ci aspettavamo la chiusura proprio per i giorni di sabato e domenica. Non sono un tecnico, per cui non mi permetto di giudicare i lavori e le loro tempistiche, quindi se hanno deciso di lavorare nelle giornate dell’11 e 12 febbraio mi auguro quantomeno che i lavori possano terminare nei tempi prestabiliti, così da liberarci una volta e per tutte da questo grande problema. Noi attualmente usiamo un percorso alternativo non idoneo perché è quasi completamente al buio, tranne per due pali a luce fotovoltaica installati nei pressi dell’incrocio che porta al quartiere Boccarena, al fine di garantire una minima sicurezza”.

Su questo fine settimana Burgio ci fa sapere che il ponte “dovrebbe essere riaperto al transito salvo imprevisti” e conclude sottolineando: “La politica deve sostenere questo quartiere e spero che non si faccia politica con la questione del ponte sul fiume Arena !”.