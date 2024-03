Mazara del Vallo smart: arriva il portale di consultazione dati

A Mazara del Vallo il nuovo programma Geonext permetterà a cittadini e stakeholder di accedere con trasperenza ed efficienza alle informazioni in ambito urbanistico, paesaggistico e ambientale

MAZARA DEL VALLO – I dati del Comune diventano più smart grazie ad un portale informatico, Geonext, che permetterà di consultarli facilmente dal sito. “Abbiamo pubblicato nella pagina istituzionale del Comune il link del nuovo portale Geonext, per rispondere ad esigenze di trasparenza e nell’ottica di semplificare e migliorare le attività di indagine ed interrogazione di cittadini e professionisti dei dati territoriali”.

Lo annuncia Gianfranco Casale, assessore comunale all’Innovazione e Smart City. Il portale, finanziato nell’ambito della progettazione del “Po-Fesr 2014/2020 Agenda Urbana – Asse prioritario 2, strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile – Azione 2.2.3”, è stato realizzato dai partner Delisa Srl di Palermo e Dedanext Srl di Trento e dal servizio Innovazione tecnologica del Comune di Mazara del Vallo.

Il topografo e geomatico Maurizio Foderà che per conto della società Delisa curerà la formazione del personale comunale e l’incentivazione dell’uso della nuova tecnologia negli uffici comunali, sottolinea che “Il Sit è rinnovato sia nella veste grafica, con l’adozione del tema Agid ottimizzato per l’utilizzo tramite smartphone – nel rispetto delle Linee guida di design per i servizi digitali della Pa – sia nelle soluzioni tecniche, con l’introduzione del nuovo visualizzatore delle mappe interattive, anch’esso progettato ed ottimizzato per l’utilizzo su dispositivi mobili e dotato di funzionalità avanzate a disposizione degli utenti”.

Il portale Geonext persegue le seguenti finalità: rendere disponibile agli operatori dell’Ente una piattaforma informatica che possa semplificare e potenziare la governance del territorio comunale; integrare uno strumento che consenta di descrivere, razionalizzare e codificare le informazioni disponibili così da ottimizzarne la ricerca; fornire a cittadini e professionisti uno strumento di navigazione geografica che consenta di muoversi interattivamente fra i tematismi di interesse, facendo proprie le informazioni sullo spazio territoriale (ad esempio valori fisico – geografici, aspetti forestali, criteri urbanistici e normativi, vincoli, ecc.); fornire a cittadini e professionisti uno strumento, ai fini di interrogazione ed indagine, per l’elaborazione e la stampa di una copia del certificato di destinazione urbanistica.

Con i nuovi servizi del Sit, il Comune di Mazara del Vallo intende offrire al cittadino e agli stakeholders uno strumento efficace ed efficiente, capace di armonizzare gli elementi conoscitivi del nostro territorio, siano essi di carattere urbanistico, paesaggistico o ambientale. Alla base vi è l’esigenza di racchiudere il patrimonio informativo dell’Ente in un’unica banca dati, così da promuovere la divulgazione e la piena accessibilità – oltre che trasparenza – alla conoscenza del territorio comunale.

Il nuovo portale Geonext è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo cliccando sul bottone geoportale dei siti tematici.