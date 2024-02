Anche Meloni affascinata dalla festa di Sant’Agata: il saluto da Palazzo degli Elefanti

"Una lunghissima storia di amore quella che lega Sant'Agata ai catanesi. E' una storia di fede e devozione" ha detto Giorgia Meloni.

La premier Giorgia Meloni si è affacciata, insieme al sindaco Enrico Trantino, dal balcone principale di Palazzo degli Elefanti su piazza Duomo a Catania, già molto affollata in attesa del concerto che inizierà più tardi in onore di Sant’Agata.

La Premier parteciperà al ricevimento della “Sera del 3” in occasione delle festività in onore della Santa patrona cittadina, Agata. Presenti fra gli altri il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. La gente in piazza ha accolto la premier con applausi, ma anche con qualche fischio. Molte persone non sapevano della presenza di Giorgia Meloni e sono rimaste sorprese.

Le parole di Meloni: “Felice di essere qui in un giorno importante”

“Sono molto contenta di essere a Catania in un giorno particolarmente importante per la città, forse il giorno più importante dell’anno, la festa di Sant’Agata. Voglio ringraziare il sindaco Trantino per avermi dato la possibilità di vedere dal vivo quella che viene riconosciuta come una delle tre manifestazioni religiose più partecipate al mondo”. Così la premier, Giorgia Meloni. “E’ una lunghissima storia di amore quella che lega Sant’Agata ai catanesi. E’ una storia di fede e devozione – ricorda la premier – che parla di identita’ e tradizione che sono tutte cose che io credo valga la pena di difendere particolarmente in questo tempo”.

(foto di Daniele Sicilia)