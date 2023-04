Messina: 32 mila presenze per ‘Patti street food’, 5 giorni di cibo e musica

Grande battesimo di folla per la prima edizione del 'Patti Street Food – Sapori di primavera conclusasi ieri notte

Un battesimo di folla per la prima edizione del ‘Patti Street Food – Sapori di primavera‘, che si è conclusa ieri notte con la premiazione delle tre specialità più gradite dal pubblico e il premio speciale alla proposta più innovativa: 32mila presenze, nel corso del weekend, lungo l’incantevole viale del lungomare di Patti marina (Messina). A vincere la cinque giorni del gusto è il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte di ‘Piedimonte 1.0’, che ha superato i competitors con la sua apprezzata Pizza fritta. Al secondo posto l’originale ‘Patatwister’ del Lemonbar, terzo il pregiato ‘Angusbab’ proposto dalla focacceria Torre. Un premio speciale per il piatto più innovativo è stato assegnato al ‘Tuna Bao’ di Nanni Previti dell’Oasi Azzurra.

“Contenti del successo dell’iniziativa”

“Sono stati giorni impegnativi, ma siamo contenti del successo dell’iniziativa – dice Alberto Palella, amministratore unico di ‘Eventivamente’, tra gli organizzatori della kermesse -. L’esperimento in provincia è riuscito, è stato emozionante vedere così tanta gente, in ordine, fare le file alle casse, con molta voglia di partecipare e vivere una festa che mette il cibo al primo posto, ma è fondamentale lo spirito di convivialità e allegria. Grazie a tutti gli operatori si sono messi in gioco in un momento di notevole difficoltà economiche. Siamo onorati della visita del prefetto di Messina, Cosima Di Stani, che ieri sera ha girato le 28 casette degli operatori”. “Sono orgoglioso, e non avevo dubbi, per la risposta che i pattesi hanno dato – commenta il sindaco, Gianluca Bonsignore -. Patti è stata protagonista in questi cinque giorni, punto di incontro per tutta la provincia di Messina”.