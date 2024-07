Messina, auto si ribalta nei pressi dell’Università

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori si è verificato questa mattina a Messina sul viale Annunziata. Auto si ribalta.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori si è verificato questa mattina a Messina sul viale Annunziata, non distante dal Polo universitario. A rimanere coinvolta una donna ferita in modo non grave e trasportata presso l’ospedale Papardo dopo essere stata estratta dal veicolo.

Per cause ancora in via di accertamento da parte della sezione infortunistica della Polizia municipale intervenuta sul posto, una Smart si è cappottata e ha terminato la propria corsa contro un’altra autovettura. Non è escluso che il veicolo si sia ribaltato autonomamente a causa della velocità.

Interventi e circolazione

Sul luogo è stato immediato l’intervento anche dei sanitari del 118 avvisati dagli altri automobilisti che avevano assistito alla scena. Necessario l’intervento anche da parte dei Vigili del fuoco, chiamati alla rimozione del veicolo con l’ausilio del carro attrezzi.

Per circa mezz’ora il transito sull’arteria è stato interrotto per consentire l’arrivo dei soccorsi e le varie operazioni del caso per mettere di nuovo in sicurezza la circolazione.