Messina, bimba rischia di soffocare con il pane: poliziotti la salvano con la manovra di Heimlich

La piccola si trovava in un bar insieme alla famiglia quando un boccone le è andato di traverso: la manovra di Heimlich l'ha salvata

Tragedia fortunatamente soltanto sfiorata in un bar del centro di Messina.

Gli agenti di polizia hanno infatti provvidenzialmente salvato una bimba di 19 mesi che ha rischiato di soffocare a causa di un pezzo di pane andatole di traverso.

I poliziotti, infatti, hanno subito praticato la manovra di Heimlich, riuscendo a liberare le vie aeree della bambina.

La piccola ha sputato il cibo nel giro di qualche istante, riprendendo poi a respirare liberamente: in via precauzionale è stata poi portata al pronto soccorso pediatrico del Policlinico peloritano, accompagnata anche dai genitori, il fratellino e dalla nonna.

Cos’è la manovra di Heimlich

La prima cosa da fare in caso di soffocamento è proporre al bambino, se è in grado di capire, di tossire. Se però non è sufficiente, bisogna chiedere aiuto urlandolo, perché qualcun altro possa intervenire.

A questo punto, è necessario posizionarsi dietro al bambino, passare il proprio braccio sotto l’ascella e prenderne il mento con la mano. Il bambino dovrà poi essere adagiato sulla gamba, con la schiena rivolta verso l’alto.

È in questo momento che inizia la manovra vera e propria, con dei colpi interscapolari in diagonale (per non colpire la testa del bambino), con la mano aperta, per un massimo di cinque ripetizioni.

Se questo non è sufficiente, la manovra può proseguire con le compressioni subdiaframmatiche, da alternare alle ripetizioni interscapolari.