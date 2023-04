Dramma a Messina, dimentica chiavi di casa e prova a rientrare dal balcone: cade e muore

La polizia ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco per aprire la porta dell'’appartamento sito al secondo piano del complesso Paradise

Tenta di arrampicarsi in un balcone per entrare nel suo appartamento ma, forse a causa della perdita di equilibrio, finisce per precipitare di sotto. La tragedia all’Annunziata, quartiere di Messina. Secondo una prima ricostruzione il 47enne, che sembra avesse dimenticato le chiavi di casa, ha cercato, tramite le scale, di salire da fuori per poi, come detto, cadere e sbattere la testa sul suolo. Sul posto la polizia con le Volanti che ha chiesto poi il supporto dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’’appartamento sito al secondo piano del complesso Paradise.