Messina, donna investita da auto in viale Boccetta: condizioni critiche

Una donna è stata investita da un'auto Messina, in viale Boccetta. Si tratta di una 42enne che è stata travolta mentre attraversava.

Una donna è stata investita da un’auto Messina, in viale Boccetta. Si tratta di una 42enne che è stata travolta mentre attraversava la strada lungo la corsia in direzione mare. I fatti sono avvenuti nelle vicinanze della chiesa dell’Immacolata. La malcapitata è stata condotta al Policlinico da un’ambulanza del 118. La ferita è arrivata in codice rosso nelle struttura e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto pure il personale dell’infortunistica della Polizia Municipale.