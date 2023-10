Messina: ecco le prime bici e monopattini in sharing

Finalmente anche a Messina arriva la mobilità sostenibile dei monopattini e biciclette elettriche con pedalata assistita.

Finalmente anche a Messina arriva la mobilità sostenibile dei monopattini e biciclette elettriche con pedalata assistita. I mezzi potranno essere utilizzati scaricando l’apposita app Elerent accessibile da tutti gli smartphone. Sono quattro le imprese che hanno vinto il bando lanciato dal sindaco Federico Basile a maggio: Ridemovi, Drivio, Bit Mobility e Verde Mercurio. A disposizione dei cittadini a oggi una flotta di 70 mezzi che rinnoverà il modo di spostarsi in città, ma verrà presto ampliata fino a 111 monopattini e 50 bici elettriche. L’intento entro due anni è quello di raggiungere 1000 monopattini e 500 bici.

“Migliorare qualità della vita”

“Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere Messina una città più vivibile e sostenibile. L’introduzione di monopattini e biciclette a pedalata assistita è solo l’inizio del nostro impegno per promuovere la mobilità verde e ridurre l’inquinamento ambientale. Andiamo avanti insieme verso un futuro migliore per la nostra città” dice il sindaco che per l’occasione ha postato un video sui suoi social in cui prova uno dei monopattini in Piazza Duomo. “Una rivoluzione nella mobilità fatta di tanti passi importanti” afferma.

“L’area coperta dal servizio andrà dallo Z.I.R fino agli uffici della Caronte & Tourist – spiega Fabrizio Bonsignore della cooperativa Verde Mercurio -, mentre in estate verrà ampliata fino alla litoranea e Torre Faro. I costi sono di 25 centesimi al minuto, 30 centesimi per la bici, con un euro di sblocco, per l’utilizzo è necessario avere compiuto 18 anni. Si possono fare al massimo due ore consecutive, 40 chilometrila tariffa è oraria ma i primi 10 minuti sono gratuiti così da invitare gli cittadini a provare il servizio” conclude Bonsignore.

Fonte foto: Federico Basile Sindaco di Messina (Facebook).