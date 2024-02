Messina, favorire lo sviluppo del legame Sicilia-Calabria

Presentato ieri a Palazzo Zanca “Navigo Per Te”, iniziativa di Caronte&Tourist per migliorare l’offerta per i collegamenti tra Messina e Reggio Calabria. Franza: “Così ci apriamo ai territori”

MESSINA – “‘NaviGo’, il piano di fidelizzazione lanciato nel 2022 da Caronte&Tourist, rivolto ai passeggeri in transito nello Stretto, cambia in ‘Navigo Per Te’, revisionato e modellato sulle esigenze della clientela”. Queste le parole di Tiziano Minuti, responsabile della Comunicazione e delle Risorse umane del Gruppo, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi ieri nella sala Giunta del Comune.

A fare gli onori di casa l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, che ha specificato come l’Ente non abbia nessun ruolo nell’iniziativa ma è stato ben lieto di ospitare tale presentazione a Palazzo Zanca.

Unire ancora di più Messina e Reggio Calabria

“Un’iniziativa – ha aggiunto Minuti – che da un lato serve ai clienti, che avranno tutta una serie di vantaggi significativi, ma è un modo anche di creare un network con chi ha deciso di aderire in qualità di partner con Caronte&Tourist per la costruzione di un meccanismo che vuole dare un contributo alla conurbazione tra il territorio messinese e quello reggino che si vuole costruire da decenni. Questo è un atto concreto nella direzione di un’integrazione forte tra le due sponde”.

Un’integrazione ancora inadeguata, come ha sottolineato l’Ad di Caronte&Tourist Pietro Franza, “un legame esiste, è solido ma si è fin qui nutrito di storie, relazioni, scambi e iniziative che si sono sviluppate al di fuori di un disegno, di una visione organica. C’è una storia comune che deve trovare nuovo slancio cancellando vincoli e creando opportunità di sviluppo. Il Piano fa parte di un più ampio progetto che la società sta portando avanti da diversi mesi con specialisti di vari settori per rendere l’esperienza di trasporto di tutti i nostri clienti più facile possibile, attraverso tutti gli strumenti digitali a disposizione. Stiamo anche migliorando l’esperienza a bordo con navi sempre più accoglienti”.

“È un modo – ha aggiunto Franza – per aprirsi ancora di più al territorio, creare e incentivare legami. Siamo qui al Comune perché siamo un pezzo di città che deve funzionare come un autobus. Salire su una nave deve essere altrettanto semplice e stiamo lavorando per semplificare tutti i meccanismi, anche fisici, di accesso. I biglietti integrati con tutti vari mezzi saranno il nostro prossimo obiettivo”.

L’iniziativa, sono sicuri nel gruppo Caronte, “contribuirà ad allargare relazioni, vitalizzare attività economiche e ravvivare l’interesse per quel gigantesco patrimonio architettonico, culturale, paesaggistico compreso in un’area unica al mondo”.

In cosa consiste “Navigo Per te”

In cosa consiste “Navigo Per te” lo ha spiegato nel dettaglio Giuseppe Marchetta, responsabile commerciale del Gruppo. Il Piano prevede tre differenti livelli di fidelizzazione (Base, Oro e Platino) con offerte gradualmente sempre più premianti. Diversi i benefit e i bonus riservati agli iscritti, tra questi la possibilità di accumulare sconti insieme alle miglia percorse, benefit da utilizzare per acquistare prodotti in un catalogo dedicato; la possibilità di fruire dei benefici del Piano tramite i canali web e Telepass; il riconoscimento di bonus di benvenuto e di compleanno; l’accesso al sistema di scontistica progressiva e al riconoscimento di una gratuità ogni tre biglietti acquistati nel corso di trenta giorni solari; l’accesso al network “Navigo Per Te Partner” composto dai partner convenzionati in Sicilia e Calabria che hanno preparato per gli utenti di “Navigo Per Te” un bouquet di sconti e agevolazioni. Sono una quindicina gli esercizi commerciali e le strutture ricettive finora convenzionati.

Sarà semplice aderire al circuito

Marchetta ha sottolineato anche la semplicità del meccanismo, “migliorato per potere garantire l’accessibilità e l’iscrizione al circuito a chiunque, ancora più snello rispetto al precedente. Non soltanto uno strumento di fidelizzazione ma anche di comunicazione con i nostri clienti un dialogo continuativo che possa prescindere anche dalla mera fruizione del servizio”. Un perfezionamento avviato con un processo di digitalizzazione dei servizi e che, è stato assicurato, continuerà nel tempo.

Biglietto a prezzo agevolato per chi ha un Isee basso

L’iniziativa ha anche risvolti sociali, perché dopo due anni dal lancio è stata rinnovata anche “Navigo Isee”, che garantisce a tutti coloro che hanno un reddito pari o inferiore a 5.000 euro l’anno un biglietto mensile a prezzo agevolato. La novità è che la “Navigo Isee” eredita adesso i vantaggi del piano “Navigo Per Te” e diventa digitale, abilitando i canali web. Questa agevolazione si potrà richiedere a partire dal 20 febbraio e sarà attiva online dall’1 marzo.