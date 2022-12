Messina, in casa 800 grammi di marijuana pronte per la vendita: 27enne arrestato

Notati movimenti sospetti dal suo appartamento, i militari hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato circa 800 grammi di marijuana, suddivisa in cinque confezioni

Un giovane ventisettenne di Tremestieri è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Notati movimenti sospetti dal suo appartamento, i militari hanno effettuato una perquisizione e hanno trovato circa 800 grammi di marijuana, suddivisa in cinque confezioni sottovuoto, e un bilancino di precisione. Per il giovane il gip di Messina ha disposto gli arresti domiciliari.