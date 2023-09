A Messina intimidazioni a colpi di pistola verso i commercianti

A Messina, in via Palermo, nella notte dei criminali hanno sparato alcuni colpi di pistola alle saracinesche di due attività commerciali

Episodi deplorevoli e pericolosissimi a Messina, in via Palermo. Durante la notte sono stati sparati alcuni colpi di pistola contro le saracinesche di due attività commerciali. Presumibilmente si tratta di intimidazioni e non sarebbe nemmeno la prima volta, infatti si è seminata la paura per il gravissimo gesto.

Le intimidazioni ai commercianti

Ad essere stati presi di mira, questa volta, un negozio di frutta e verdura e l’attività di un fioraio che si trovano entrambi in via Palermo appunto. La via si trova nella città di Messina nel quartiere Giostra.

La polizia ha già avviato le indagini per capire se si tratta di intimidazioni e risalire al gruppo criminale autore del fatto gravissimo, risalendo alle identità e per capire se il tutto è connesso ad una possibile attività di racket.

Immagine d’archivio