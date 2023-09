Incidente fatale sulla Provinciale 16, c’è una vittima – NOME

Una dei feriti gravi in seguito al terribile incidente di Custonaci è deceduta in serata. Figlia ancora in ospedale.

C’è purtroppo una vittima dopo il terribile incidente registrato nel pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 16, che collega Custonaci a Castellammare del Golfo e a Valderice, in provincia di Trapani. Si tratta di Elvira Cantale.

La donna era ricoverata in codice rosso, assieme alla figlia, ancora in ospedale.

Incidente sulla Provinciale 16, la vittima è Elvira Cantale

La signora Cantale, originaria di Buseto Palizzolo (TP), è deceduta ieri sera. La figlia continua a lottare tra la vita e la morte e rimane, al momento, in prognosi riservata.

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’incidente che ha ucciso la malcapitata. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate tre auto. In seguito al violento impatto, sei persone – cinque, più la vittima – sarebbero rimaste ferite (tre – compresa la donna morta in serata – in modo molto grave).

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori della polizia municipale e i carabinieri, nonché i vigili del fuoco, per estrarre i malcapitati delle vetture ed effettuare i rilievi e gli accertamenti di rito. Al momento sono ignote le responsabilità del sinistro, la cui dinamica rimane al vaglio degli inquirenti.

Lo scorso marzo, nello stesso punto, ritenuto particolarmente pericoloso per le auto in transito (soprattutto se a forte velocità), si era verificato un altro tragico incidente, che aveva portato alla morte di ben sei persone.

Immagine di repertorio