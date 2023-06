Messina pronta a riabbracciare Ligabue: a novembre concerto al PalaRescifina

Quella peloritana, prevista per il 30 novembre, sarà l'unica tappa in Sicilia

Gli appassionati di Luciano Ligabue cominciano a fremere: a Messina, il prossimo 30 novembre, tornerà ad esibirisi rocker emiliano per quella che sarà l’unica tappa del suo tour in Sicilia. Lo annuncia soddisfatto il sindaco Basile pronto a sottolineare una ulteriore novità importante.

Importante riaprtura

“Si tratta della riapertura del PalaRescifina – comunica Basile – significativo risultato raggiunto da questa Amministrazione di rendere fruibile l’impianto sportivo da parte del pubblico in occasione di eventi importanti. È questa la nostra volontà di adeguare al meglio le strutture comunali per ospitare manifestazioni diverse dal contesto sportivo”.

Il ritorno del Liga

Il tour, che prenderà il via dall’arena di Verona il 9 ottobre per proseguire nei Palasport delle principali città italiane, è arricchito dal nuovo album di inediti dal titolo “Dedicato a Noi” prodotto dalla casa discografica Warner Music Italy. Uscirà nel mese di settembre, a tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, e che è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”.

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 11.00 di giovedì 29 giugno.

Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 28 giugno. Per info: www.friendsandpartners.it / barmario.ligabue.com