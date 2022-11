Messina, presto la possibile svolta sul progetto San Filippo Valley

A Bergamo il 12 dicembre una fondamentale riunione di Lega Pro cui prenderà parte anche il Comune e in cui si decideranno le sorti e breve e a medio termine dell’impiantistica sportiva locale

MESSINA – Un’area per praticare sport nel tempo libero, per far tornare i messinesi allo stadio ma anche per l’organizzazione di concerti e grandi eventi, con l’intenzione di riqualificare i tre impianti sportivi e le aree adiacenti presenti nell’intera vallata della zona a Sud della città. È questo il progetto che l’Amministrazione comunale intende perseguire attraverso la San Filippo Sport Valley, un’idea presentata in campagna elettorale all’interno del documento programmatico “Rilancia Messina”, sponsorizzato dal sindaco eletto, Federico Basile, e dall’allora primo cittadino, Cateno De Luca.

Complice l’insediamento del nuovo assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, il progetto della San Filippo Sport Valley sta muovendo adesso i suoi primi passi nella via della progettazione e dell’unione di forze anche grazie all’utilizzo di investimenti privati. La conferma è arrivata da parte dello stesso assessore: “Siamo in una fase non avanzata, ma c’è una discussione in corso. Sul progetto da parte dell’Amministrazione c’è una continua attenzione. Tra gli interlocutori interessati alla realizzazione di quest’opera vi è anche la Lega Pro, che a breve proporrà una serie di progetti anche per Messina”.

Al momento, a causa delle tempistiche cui si andrebbe incontro e a una progettazione non ancora esistente, sembra però tramontata l’ipotesi relativa all’utilizzo di fondi provenienti dal Pnrr, che si tenterà eventualmente di prendere in considerazione solo in un secondo momento. “L’idea, da parte della Lega Pro – ha aggiunto Finocchiaro – è quella di farsi promotrice di un’operazione capillare che possa interessare città simili a Messina dal punto di vista dell’impiantistica, con progetti che però si estenderanno in altre grandi strutture sportive di tutto il Paese. Gli impianti sportivi devono interessare una nuova socialità urbanistica: intorno ai centri sportivi vanno connesse attività commerciali che raccolgano i giovani. L’idea è che il perimetro di questi grandi impianti diventi punto di incontro non solo sportivo”.

Copertura dello stadio Franco Scoglio, ripristino delle aree circostanti ma anche ristrutturazione di Pala Rescifina e PalaMerlino, all’interno del villaggio Cep. Infine, stadio Giovanni Celeste, nel quale l’Acr Messina è tornato ad allenarsi dallo scorso 11 ottobre grazie ai lavori di manutenzione straordinaria operati dalla Messina Servizi Bene Comune dopo anni di totale abbandono. Un progetto ambizioso che tenta di muovere i primi passi in direzione della concretezza dopo l’immobilismo in ambito sportivo che ha contraddistinto nel merito le più recenti Amministrazioni locali.

Un occhio di riguardo, come confermato ancora dall’assessore Finocchiaro, anche per il progetto mai realizzato riguardante la copertura dello stadio Franco Scoglio. L’ultimo bando per la concessione pluriennale dell’impianto si è concluso con un nulla di fatto nel 2021 poiché scarsamente appetibile per via di una serie di clausole. “Il bando per il quale è stato bocciato il Fc Messina – ha spiegato – ha delle linee guida interessanti e va rivisitato nella prospettiva di nuova visione di socialità che questa Amministrazione intende destinare all’impiantistica sportiva. L’obiettivo è quello di renderlo finanziabile a livello imprenditoriale”.

Il prossimo step riguardante la presentazione di un progetto concreto per la San Filippo Sport Valley passerà da Bergamo. È infatti in programma per il prossimo 12 dicembre una riunione di Lega Pro cui parteciperà anche il Comune di Messina. In quella data si deciderà gran parte delle sorti a breve e medio termine dell’impiantistica sportiva locale.