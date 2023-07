Messina, produce marijuana in casa: arrestato 44enne

I militari hanno localizzato una piantagione di marijuana, realizzata su un terreno sito in località San Saba

I carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie hanno arrestato un 44enne del luogo per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno localizzato una piantagione di marijuana, realizzata su un terreno sito in località San Saba.

I controlli

Sono stati predisposti pertanto servizi di osservazione, all’esito dei quali i militari dell’Arma hanno avuto modo di accertare che la piantagione era verosimilmente riconducibile al 44enne, abitante nell’abitazione attigua al terreno monitorato. Una volta definito il quadro investigativo, nella tarda mattinata i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare una piantagione costituita da 6 piante di marijuana in pieno stato vegetativo, realizzata nel giardino attiguo all’abitazione, in maniera da massimizzare la produzione vegetativa, mediante la concimazione e l’impianto di irrigazione realizzato in loco.

La perquisizione domiciliare

Inoltre all’interno della casa, i carabinieri hanno altresì trovato oltre 400 grammi di marijuana già essiccata, contenuta all’interno di alcuni barattoli di vetro e buste di cellophane. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, mentre le piante e la droga sono state invece inviate ai carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.