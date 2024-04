Messina si prepara al concerto di Renato Zero: ecco la data

Diversi gli appuntamenti importanti programmati in città nel 2024

Nuovo grande concerto a Messina fissato per il prossimo 6 novembre. L’assessore Massimo Finocchiaro annuncia il live del noto artista Renato Zero al PalaRescifina. E’ l’ultimo di una lunga serie di vari concerti che allieterà Messina nel 2024.

Renato Zero, una carriera da record

Renato Zero nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 45 album, di cui 33 in studio, 7 dal vivo e 5 raccolte ufficiali. Ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni, nonché numerosi testi e musiche per altri interpreti. Inoltre è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana.

