Sparatoria a Messina ieri sera, un uomo è rimasto ferito

Paura per le strade di Messina ieri sera, intorno alle 23, ci sono stati degli spari in un bar.

La dinamica

Ieri, in viale Europa, alle 23 circa, un uomo di 36 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola ed è rimasto ferito alla gamba. La ferita non sarebbe di grave entità. Subito dopo il grave fatto è stato trasportato in ospedale.

Ancora nulla sarebbe chiaro, però la polizia ha già iniziato le indagini. Lo riporta MessinaToday.

Foto d’archivio