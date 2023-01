Messina, scopre di avere un tumore al cervello: 32enne salvata dai medici del “Papardo”

La giovane donna lo aveva scoperto poco prima di Natale. L'annuncio social dal prof. Massimo Cardali: "Operazione perfettamente riuscita. Anche al Sud buona sanità e ne siamo fieri"

Una storia a lieto fine e di buona sanità in Sicilia, quella che ha per protagonista una giovane donna di 32 anni che ha scoperto di avere una lesione tumorale al cervello, poco prima di Natale. Una “mazzata terribile”, come si legge a pagina Facebook della Neurochirurgia dell’ospedale “Papardo” che ha deciso di raccontare sui social cosa è successo.

Evento riuscito, 12 ore sotto i ferri, ora la donna sta bene

“Ma Giulia (nome di fantasia) non ha avuto paura. Si è fatta forza e si è affidata alle mani del prof. Massimo Cardali – si legge sul social network-. L’intervento chirurgico è stato delicato, è durato 12 ore ed è perfettamente riuscito”.

Il professor Cardali: “Anche al Sud buona sanità e noi ne siamo fieri”

Il professor Cardali – supportato dall’equipe di sala operatoria – è intervenuto in una zona profonda del cervello, avvalendosi di uno speciale microscopio e di altra tecnologia avanzata. Anche al Sud c’è buona sanità e noi ne siamo fieri”.