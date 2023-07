Terribile incidente nel Messinese, giovane in codice rosso

Terribile incidente nel Messinese...

Terribile incidente nel Messinese poco dopo le 19, in località Giampilieri Marina. Si è verificato un grave scontro tra una moto con a bordo un giovane e una Fiat Panda seconda serie.

Già è sul posto – come riporta MessinaToday – la polizia municipale per effettuare i rilievi e comprendere la dinamica, effettuando in ultimo lo sgombero della strada. L’ambulanza è subito arrivata sul luogo dell’incidente soccorrendo il giovane coinvolto ed è stato portato via d’urgenza in codice rosso.