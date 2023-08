Meteo, in Sicilia ancora tempo variabile: martedì torna l’anticiclone

Ultime ore di tempo variabile in Sicilia: da martedì le temperature andranno al rialzo con sole diffuso su tutta l'isola

Domani, lunedì 7 agosto, secondo gli esperti meteorologi di 3b Meteo: “Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 5.200 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso“.

Da martedì tempo stabile e soleggiato

“Da martedì – proseguono gli esperti – assisteremo ad un graduale rialzo della pressione atmosferica favorirà un generale ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori, con venti e moto ondoso dei mari in attenuazione e temperature che torneranno su valori pienamente estivi“.

Nessuna allerta per rischio incendi in Sicilia

Per quanto riguarda sempre la giornata di domani, la Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo, preallerta arancione per rischio incendi su tutta l’Isola.