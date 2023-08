Sicilia, ancora caldo e allerta incendi o pioggia in arrivo? Le previsioni per il 23 agosto

Ecco come sarà la situazione meteo in Sicilia nelle prossime ore.

Ancora caldo e allerta incendi in Sicilia: ecco il bollettino della Protezione civile e le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 23 agosto.

Meteo 23 agosto in Sicilia, caldo e rischio incendi

Secondo quanto inserito nel bollettino della Protezione civile, tutta l’isola sarà in condizione di preallerta (allerta arancione, di livello medio) per quanto riguarda il rischio incendi. Di conseguenza, “Le condizioni meteo‐climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce“. Si raccomanda quindi la massima attenzione.

Per quanto riguarda il rischio ondate di calore, dalla mezzanotte entrerà in vigore l’allerta di tipo 1 per le città di Catania, Messina e Palermo, con temperature previste anche superiori ai 35-37 gradi. Nonostante le temperature alte – ma, fortunatamente, nella media stagionale – la giornata del 22 agosto potrebbe essere nuvolosa in qualche città siciliana, soprattutto nel settore orientale e meridionale dell’Isola. Non si esclude la possibilità di qualche pioggia estiva nel Nisseno.

Weekend di pioggia?

Agosto è un mese un po’ “pazzo” sul fronte delle previsioni meteo, si sa. E non si esclude, infatti, che dal tipico caldo estivo si passi a qualche giornata un po’ più fresca con piogge in arrivo poco prima del weekend. In particolare, nei prossimi giorni qualche isolata pioggia potrebbe interessare Enna e Caltanissetta. Ma niente paura: sole e caldo torneranno a fare compagnia ai siciliani già da sabato e domenica, almeno secondo le previsioni.

Immagine di repertorio