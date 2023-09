In Sicilia arriva l’Anticiclone Bacco, sole e caldo ovunque: le previsioni meteo

Nuova fiammata di calore in Sicilia con il passaggio dell'Anticiclone sub-tropicale Bacco. Ecco le previsioni meteo per il weekend.

L’arrivo del mese di settembre non scoraggia il grande caldo in Sicilia. Nelle prossime ore sull’isola è previsto infatti l’arrivo del nuovo Anticiclone sub-tropicale Bacco che porterà ancora una volta stabilità e temperature elevate.

Meteo Sicilia, le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni degli esperti meteo, il passaggio dell’anticiclone alle nostre latitudini è previsto già a partire da domani, sabato 2 settembre. La zona atmosferica di alta pressione risalirà dalle coste settentrionali dell’Africa per giungere in Sicilia, spazzando via ogni residuo di nube o possibilità di precipitazione.

Con Bacco delle temperature si propagherà per l’intero weekend e per la giornata di lunedì 4 settembre. I valori massimi andranno a toccare i 34-35 gradi in diverse zone della Sicilia. Anche durante le ore notturne le temperature minime resteranno alte, con picchi di 24 gradi attesi specialmente lungo le zone costiere.

Meteo Sicilia, fino a quando farà caldo

Il caldo sarà comunque sopportabile e non si registreranno situazioni estreme come quelle già vissute in Sicilia a luglio e nei primi giorni di agosto, quando le temperature valicarono il muro dei 40 gradi.

A partire dalla giornata di martedì 5 settembre, poi, potrebbe verificarsi una discesa delle temperature accompagnato dal ritorno delle nubi e da qualche precipitazione.