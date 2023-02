Meteo Sicilia, l’Anticiclone di Carnevale regala sole e temperature alte: le previsioni

Sicilia baciata dal sole e dalle temperature in risalita grazie all'Anticiclone di Carnevale. Ecco le previsioni meteo per domani.

Ancora bel tempo in Sicilia grazie all’Anticiclone di Carnevale che continua a garantire stabilità sull’Isola. I cieli siciliani, infatti, continuano a essere liberi dalle nubi, con il sole che splende su tutte le province. Il clima in Sicilia è ancora mite, con le temperature in graduale risalita e vicine alle medie primaverili. Ma fino a quando durerà questa situazione? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 20 febbraio

Per la giornata di oggi, lunedì 20 febbraio, sono previsti ancora cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, in assenza di precipitazioni.

Le temperature saranno ancora in rialzo, con le massime che toccheranno anche i 19 gradi lungo le zone costiere della Sicilia, in particolare nella provincia di Agrigento. Per quanto concerne le minime, non sono previste particolari variazioni. I venti saranno deboli, mentre i mari saranno calmi o poco mossi.

Meteo Sicilia, previsioni 21 febbraio

Per la giornata di domani, martedì 21 febbraio, l’Anticiclone di Carnevale continuerà a fare sentire i propri effetti, con il sole ancora presente sull’intero territorio regionale. Sparute le nuvole in cielo, con nessun rischio per quanto riguarda eventuali piogge.

Le temperature saranno ancora gradevoli, con massime che toccheranno punte di 20 gradi. I picchi più alti si registreranno nelle zone di Catania e Siracusa. Le minime non subiranno cambiamenti.

La situazione di bel tempo in Sicilia potrebbe perdurare per tutta la settimana in corso. Qualche annuvolamento potrebbe manifestarsi sul territorio soltanto nel weekend. Le nuvole potrebbero essere accompagnate da una ripresa del vento. Non è escluso, poi, un ritorno delle piogge.