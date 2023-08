Meteo Sicilia, arriva il Ciclone Poppea: piogge alle porte e temperature in calo

Atteso anche in Sicilia l'arrivo del Ciclone Poppea, ma i suoi effetti dovrebbero comunque essere marginali. Le previsioni.

Se il Nord Italia, in queste ore, è flagellato dal maltempo generato dal passaggio del Ciclone Poppea (diventato Uragano Mediterraneo tra le giornate di domenica 27 e lunedì 28 agosto), la Sicilia continua ancora a godere degli effetti dell’alta pressione con cieli sereni ovunque e temperature ben al di sopra dei 30 gradi.

Nella nostra isola, infatti, le conseguenze dell’arrivo nell’area mediterranea del Ciclone Poppea rimarranno soltanto marginali e non dovrebbero causare gli stessi problemi che si sono registrati in queste ore in Liguria e in Lombardia, dove tra l’altro è stata diramata un’allerta meteo rossa.

Meteo Sicilia, previsioni 29 agosto

Per la giornata di domani, martedì 29 luglio, per la Sicilia è attesa un situazione meteorologica segnata dall’instabilità, con alcune nubi che potrebbero manifestarsi nell’area centro-occidentale.

In particolare, nelle province di Palermo e Trapani non sono da escludere dei brevi episodi temporaleschi ai quali potrebbero fare seguito delle schiarite nel corso della giornata. Nubi sparse si presenteranno nell’Ennese e nel Nisseno, mentre nel resto della Sicilia i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi.

Per quanto concerne le temperature, già nelle prossime ore potrebbe registrarsi un calo termico che potrebbe finalmente far respirare i siciliani. I valori massimi, infatti, non dovrebbero superare i 31-32 gradi delle zone costiere, mentre nelle zone interne le temperature potrebbero scendere fino ai 24-25 gradi.