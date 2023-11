Meteo Sicilia, “estate” finita? Piogge all’orizzonte, calano le temperature – Le previsioni

Il maltempo si avvicina in Sicilia, già domani le prime avvisaglie. Ecco le previsioni meteo delle prossime 24 ore.

Sarà all’insegna dell’instabilità la giornata di domani, giovedì 9 novembre, in Sicilia. Secondo le previsioni meteo degli esperti, infatti, sulla nostra isola i cieli si manterranno coperti o parzialmente nuvolosi, con possibilità di pioggia incombente.

Meteo Sicilia, previsioni 9 novembre

Le nubi si addenseranno in particolare nelle zone centrali e occidentali della Sicilia, per la precisione nelle zone del Nisseno, dell’Agrigentino e del Trapanese. Proprio sulla costa occidentale potrebbero verificarsi alcune piogge, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Le temperature massime saranno in discesa, con punte di 23-24 gradi nelle province di Catania e Siracusa. Nelle altre zone dell’isola, i valori più alti oscilleranno tra i 20 e i 21 gradi, eccezion fatta per le zone di Caltanissetta ed Enna, dove non si andrà oltre i 17-18 gradi.

I venti soffieranno sull’isola da Sud-Sud Ovest, mentre per quanto riguarda i mari lo Ionio si manterrà inizialmente molto mosso, con moto ondoso in attenuazione.

Foto di Wolfgang Eckert da Pixabay