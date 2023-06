Meteo Sicilia, l’estate è alle porte: sole cocente e temperature oltre i 30 gradi – Le previsioni

Meteo Sicilia, le previsioni per martedì 13 giugno. Previsto sole su tutta l'isola accompagnato da un rialzo termico.

Mancano soltanto pochi giorni all’arrivo ufficiale dell’estate 2023 in Sicilia e il clima nell’isola si surriscalda con la presenza del sole che prova a farsi spazio tra le nuvole e le temperature che cominciano a diventare sempre più roventi.

Meteo Sicilia, martedì 13 giugno

Per la giornata di domani, martedì 13 giugno, le previsioni meteo per la Sicilia parlano di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province isolane. Le temperature oltrepasseranno il muro dei 30 gradi in diverse località dell’Isola.

In particolare, la colonnina di mercurio toccherà i 31-32 gradi lungo le zone costiere di Agrigento, Catania e Siracusa. Farà caldo anche nelle zone interne della Sicilia, con picchi di 27-28 gradi anche nelle aree del Nisseno e dell’Ennese, tradizionalmente tra le meno roventi del territorio.

Le temperature si manterranno oltre i 25 gradi anche nel resto della Sicilia. La situazione di caldo afoso potrebbe essere comunque mitigata dal vento, che soffierà da Nord-Nord Ovest da debole a moderato su tutta la Sicilia.

Meteo Sicilia, peggioramento a metà settimana?

Un peggioramento della situazione climatica è atteso però nella giornata di mercoledì 14 giugno, con nubi minacciose che potrebbero tradursi in piogge o temporali lungo il versante Tirrenico e nelle zone centrali della Sicilia. Continuerà a splendere il sole, invece, sul versante Sud-Orientale della Sicilia e lungo le coste dell’Agrigentino.

Foto di repertorio