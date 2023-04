Meteo Sicilia, tornano pioggia e venti forti: allerta gialla e arancione, ecco dove

Torna prepotentemente il maltempo in Sicilia, allerta della Protezione civile. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore.

Maltempo alle porte in Sicilia, in base alle ultime previsioni meteo. Per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, sulla nostra isola è infatti atteso il ritorno delle piogge. Una condizione climatica che non si verificata sul territorio siciliano ormai da diverse settimane, ancor prima dell’arrivo della primavera. Scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo per la lunedì 3 aprile.

Meteo Sicilia, lunedì 3 marzo

Per le prossime 24 ore, come detto, è atteso un peggioramento del meteo in Sicilia. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un’allerta meteo gialla e arancione valevole per l’intera giornata di domani.

Allerta meteo gialla e arancione

L’allerta meteo gialla interesserà gran parte del territorio siciliano e toccherà le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. L’allerta meteo arancione riguarderà il versante tirrenico della Sicilia e la fascia settentrionale della costiera ionica (Palermo, Messina e area nord della provincia di Catania.

Sono attese piogge da “sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati“. Le precipitazioni saranno “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie Sicilia occidentale”.

Neve in quota, crollano le temperature

In Sicilia tornerà a depositarsi nuovamente la neve. Il bollettino prevede nevicate “al di sopra dei 1.100 1.300 metri sui rilievi, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati”.

Le temperature massime saranno in diminuzione, con i valori che non supereranno i 16-17 gradi durante le ore centrali della giornata. Calo drastico anche dei valori minimi. Nelle zone centrali della Sicilia nel corso delle ore notturne non si andrà oltre i 5-6 gradi.

I venti si mostreranno “forti o di burrasca, prevalentemente dai quadranti settentrionali”. Situazione mari: “Da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia, in attenuazione dalla sera; molto mossi il Tirreno e lo Ionio, dal pomeriggio localmente agitati”.